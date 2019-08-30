Стали известны соперники "Динамо" по группе Лиги Европы
В пятницу, 30 августа, стали известны соперники ФК "Динамо" Киев в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. По итогам жеребьевки подопечные Александра Михайличенко оказались в группе "Б".
Они проведут встречи с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано". Первый тур состоится 19 сентября. Точный календарь игр определят чуть позже.
Все результаты жеребьевки групп Лиги Европы:
Фото: ru.uefa.com
Как сообщала "Страна", стали известны и соперники "Шахтера". Интересно, что в группе Лиги Чемпионов "горняки" третий сезон подряд сыграют против английского "Манчестер Сити". Первая игра пройдет на стадионе в Харькове 18 сентября.
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