Новым министром экономики и торговли Украины стал Тимофей Милованов. Он возглавил МЭРТ, которым до этого руководил экс-глава НБУ Степан Кубив. Активно защищал реформы времен Порошенко, и заявлял, что во втором туре голосовал за Петра Алексеевича, поскольку он лучший президент.

Милованову 44 года. Он почетный президент Киевской школы экономики. Преподавал в вузах за границей - в Пенсильванском университете, Университете Питтсбурга, Университете Бонна. Дважды был в рейтинге лучших украинских экономистов по версии украинского Forbes.

В июле 2016 года стал членом совета Нацбанка сроком на пять лет.

Один из учредителей аналитической платформы VoxUkraine для анализа деятельности важных экономических процессов в стране.

Летом 2019 года Милованов организовал тренинг для будущих депутатов парламента от "Слуги народа" в Трускавце. Но до последнего говорил, что никаких предложений о месте в Кабмине не получал.

В декларации Милованова - три квартиры. Две из них - в Киеве, одну он арендует в США. В автопарке у министра Volvo C30 (у отца - Chevrolet Aveo) и лодка марки "Крым" 1978 года выпуска. Министр Милованов является миллионером. Он получил 4,3 миллиона от Питтсбургского университета и 1,3 миллиона - за членство в НБУ. В его собственности также ряд ценных бумаг, а на банковских счетах около 400 тысяч гривен и 25 тысяч долларов.

Новый министр ранее заявлял, что он сторонник минимизации роли государства в экономике. При этом Милованов поддержал инициативу по борьбе с использованием ФОП для уклонения от налогов и поддерживал штрафы за это.