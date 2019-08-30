В пятницу, 30 августа, начнет работу новый парламентский комитет по новым названием - "Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования". Об этом на своей странице в соцсети написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Есть предложение альтернативного названия "Комитет по вопросам здоровья нации и смерти врагам". Ведь в вопросах здравоохранения не может быть полумер. Желаем эффективной работы и решимости для изменений, время которых пришло", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 29 августа Верховная Рада утвердила министром здравоохранения Зоряну Скалецкую (в замужестве Черненко) - бывшую супругу экс-нардепа от БПП Александра Черненко и медицинскую активистку времен Ульяны Супрун.

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