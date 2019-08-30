Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, который около 10:00 30 августа вылетел в Москву, посетил украинских заключенных в СИЗО Лефортово. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что, по словам Медведчука, он посетил в московском СИЗО Лефортово украинских заключенных Карпюка и Балуха. В сети появилось видео, как лидер "Оппозиционной платформы" общается с журналистами рядом с тюрьмой.

Отметим, что по состоянию на 29 августа в следственном изоляторе Лефортово находились украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов.

Напомним, в ночь на 30 августа появилась информация, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся. Информацию перепостил генпрокурор Руслан Рябошапка. Однако позже ее опровергли в Офисе президента. "Страна" подробно описывала, кто запустил фейк по обмену пленными и что на самом деле тормозит процесс.

Также мы писали, что в обмене, по данным СМИ, поучаствуют приблизительно 30 граждан с каждой стороны. В Украину могут вернуться 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО. По неофициальной информации "Страны", обмен может состояться в один из дней, начиная с воскресенья 1 сентября.