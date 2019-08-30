В ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, в Украине будет господствовать сухая солнечная погода, но в Житомирской, Киевской и Черниговской областях возможны дожди. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"... Антициклон, по всем возможным моделям, еще должен господствовать и властвовать над Украиной. Однако совершенно неожиданно на уточненных прогностических картах появился дождливый грозовой очаг в атмосфере над Житомирской, Киевской и Черниговской областями", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 31 августа и 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако на севере страны (кроме Сумской области 31 августаа) в субботу-воскресенье вероятен локальный дождь с грозой. Температура воздуха будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26...+32 градуса.

В Киеве, по словам Диденко, на выходных будет преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, сохраняется вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице будет высокой, +28...+30 градусов.

"Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1 сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя ветер может быть порывистым... Лето, до встречи", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Украину недавно пришел холодный атмосферный фронт, но ближайшие дожди синоптик обещали к 7 сентября.

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