Facebook на 30 суток заблокировал аккаунт одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом сообщил журналист Владимир Кацман на своей странице в соцсети.

Автор поста сообщает, что аккаунт Вадима Рабиновича был заблокирован сразу после публикации поста об обмене пленными, в котором нардеп опроверг сообщения об уже свершившейся операции.

"Об освобождении наших пленных: К сожалению, ложь. Умоляю: меньше пи@ите, если хотите результата. Не теряйте надежду - все будет хорошо",- привел Кацман содержание поста Рабиновича.

Также Кацман опубликовал видео, которое, по его словам, Рабинович не успел разместить в Faceboo из-за блокировки. На нем лидер оппозиционной политсилы показывает два куска полтавского сала и говорит, что везет их в подарок, но кому - скажет позже.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Вадим Рабинович и Виктор Медведчук вылетели в Москву из аэропорта "Киев".

Также мы сообщали, что известно об обмене пленными между Украиной и Россией на эту минуту.