В пятницу, 30 августа, представители общественного деятеля, юриста Андрея Портнова обратились в Генеральную прокуратуру Украины с ходатайством об отмене решений о закрытии уголовного производства в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского.

Также они выступили с инициативой замены прокуроров в уголовном производстве. Об этом сообщает в телеграм-канале PORTNOV.

"Друзья, в стране появился новый Генеральный прокурор (Руслан Рябошапка, за которого Рада проголосовала вчера - Ред.) и мы желаем ему успехов.", - также говорится в опубликованном сообщении.

Фото: t.me/PortnovUA

Как сообщала "Страна", в апреле в Генпрокуратуре при Луценко повторно закрыли уголовное производство о нанесении Сергеем Пашинским (фракция "Народный фронт") телесных повреждений гражданину Украины Вячеславу Химикусу.

Конфликт между нардепом Пашинским и местным жителем Химикусом произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. Местный житель получил - пулю в ногу. Затем ему же было было вручено уведомление о подозрении.