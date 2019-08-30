В пятницу, 30 августа, Днепровский райсуд Киева вынес оправдательный приговор относительно экс-беркутовца Андрея Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов на колоннаде стадиона "Динамо" в 2014 году. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что Хандрыкин проходил обвиняемым по делу о пытках и избиении 20 января 2014 года 23-летнего Владислава Цылицкого и несовершеннолетнего Михаила Низкогуза. По утверждению следствия, экс-беркутовец с двумя своими коллегами избили и задержали молодых людей, которые вылезли на колоннаду стадиона "Динамо" на углу улиц Грушевского и Парковой в Киеве.

Кроме Хандрыкина в этом деле фигурируют еще два бывших сотрудника "Беркута": Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении скрылись в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельное - и приостановили.

Что касается самого Хандрыкина, 30 августа суд его оправдал. "По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление", - сказано в решение суда.

Отметим, что начиная с 19 января на Грушевского происходили столкновения после того как радикальные сторонники Майдана атаковали позиции Внутренних войск и "Беркута". Со стороны правоохранителей многие получили ранения. Со стороны активистов Майдана были и раненные, и убитые.

Напомним, 21 августа суд в Киеве оставил под стражей четырех бывших беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Евромайдане.

Также мы писали, что в июле суд отпустил на свободу одного из "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах на Майдане.