29 августа Верховная Рада проголосовала за новых членов правительства. По итогу в Кабмин вошло 17 министров (ранее их было 25). Некоторые министерства были объединены, поэтому вместо 6 вице-премьеров останутся только два. Ими стали Михаил Федоров и Дмитрий Кулеба. Практически все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова и министра финансов Оксаны Маркаровой, - это новые лица в правительстве.

Новым министром обороны стал Андрей Загороднюк, сменив на этом посту Степана Полторака. Ранее он успел побыть внештатным советником у президента Владимира Зеленского. Также до своего назначения в правительство он был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Андрей Загороднюк родился в 1977 году. Учился в Национальном университете имени Тараса Шевченко в Киеве, а также в Оксфордском университете, Университете Уорвик. После учебы новый министр более 16 лет занимал управляющие должности в горнодобывающей и производственной отраслях.

Загороднюк активно занимается бизнесом - он основатель и генеральный директор компании Discovery Drilling Equipment, которая занимается буровыми установками. Она базируется в Лондоне и США, в Украине у компании есть два завода. Еще он является конечным бенефициаром еще трех компаний. При этом на двух из них по состоянию на 1 июля этого года значились крупные налоговые задолженности.

Также ранее бизнес-структуры Загороднюка фигурировали в уголовном деле. Речь шла о поставках продукции без конкурса и по завышенной цене, еще одно разбирательство касалось невыплаты кредита.

С 2014 года стал Загороднюк стал волонтером и активистом, интенсивно помогал армии, особенно на востоке страны. Компания, которой он руководил, занималась поставками для военных в зоне АТО печек и машин скорой помощи, переоборудованных из инкассаторских бронированных машин. Одну партию буржуек передали даже в Донецкий аэропорт во время активных боев.

В июле этого года Владимир Зеленский назначил его своим внештатным советником.

Выступая с трибуны парламента Загороднюк сказал, что своими главными задачами на посту главы Минобороны считает борьбу с коррупцией и внедрение стандартов НАТО и европейских стандартов в украинской армии. Министр также планирует заниматься перевооружением армии.