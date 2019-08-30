Лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович вылетели в Москву. Они были замечены в аэропорту "Киев" журналистами ТСН, которые дежурили там из-за появившейся информации об обмене пленными.

"Около 10 утра самолет Медведчука вместе из лидерами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем на борту вылетел из Жулян. Он полетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении ТСН .

Кроме того, по данным ТСН, сегодня во второй половине дня один из военных самолетов якобы должен улететь в неизвестном направлении. "Связано это, а также вылет политиков, с обменом, пока информации нет", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокаты пленных моряков не комментируют обмен в интересах своих подзащитных.

Также мы сообщали, что российские пранкеры рассказали "Стране" о сложностях обмена пленными.