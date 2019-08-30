Сотрудники "Укртрансгаза" и "Нафтогаза" провели общие учения для отработки действий на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки "Газпромом" транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года", - заявили в пресс-службе.

Команда из специалистов двух компаний рассмотрела несколько вероятных сценариев развертывания событий по прекращению транзита. Для каждого из них разработаны и предложены планы необходимых мероприятий, гарантирующих Украине прохождение следующего отопительного сезона.

Сообщается, что предложенные решения были апробированы на разных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны.

В "Укртрансгазе" заявили, что газотранспортная система страны готова к стабильной работе в случае прекращения транзита газа.

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" предложили соединить ГТС Украины и России. Таким образом, в случае обоюдного согласия, в Украине теоретически смогут покупать российский газ по фиксированной цене, а поставлять в ЕС по другой (плавающей), возможно большей по схеме Беларуси.

Напомним, что с 1 мая в каждом регионе Украины появилась своя цена на газ для населения.

Олеся Медведева разбиралась в газовом вопросе: