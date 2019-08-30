В первый день работы Верховная Рада утвердила все кандидатуры министров, которые предложил новый премьер Алексей Гончарук. Министерство инфраструктуры возглавил 32-летний Владислав Криклий, который прошел в парламент по спискам "Слуги народа" (после назначения он досрочно сложил депутатские полномочия - Ред.).

Криклий успел поработать директором кинотеатра. До Майдана был предпринимателем в IT-сфере, занимался развитием стартапа, связанного продажей вещей через интернет, работал с ценными бумагами на фондовом рынке, в инвестиционной компании.

После Майдана молодой финансист и "белый воротничок" возглавил сервисный центр МВД, внедрявший автоматическую фото и видеофиксацию ПДД. Также курировал вопросы, связанные с регистрацией и перерегистрацией автомобилей, отслеживал вопрос автомобилей на еврономерах.То есть непосредственного отношения к инфраструктуре у Криклия не было.

Источники "Страны" рассказывали, что Криклий изначально должен был возглавить работу транспортного комитета Верховной Рады, который в дальнейшем переименовали бы в инфраструктурный. А место главы министра инфраструктуры прочили главе "Укрпочты" Игорю Смелянскому. Но шансы Криклия в итоге оказались выше.

В декларации нового министра квартира в Киеве (площадью 119 м.кв) и паркоместо. Еще одну квартиру (100,6 кв. м) он записал на Валерию Шукюрову. Криклию принадлежат автомобили Smart Fortwo Coupe (2017 г.в.) и Mercedes S500 (2008 г.в.), часы Franck Muller Casablanca и Breitling.

Наличными Криклий задекларировал $272 000 и 120 000 грн, на банковских счетах у него - 1 953 228 грн, $872,3020 евро. Владислав Криклий является владельцем нескольких компаний, владеет двумя торговыми марками.

В интервью он рассказывал, что это не он пришел в "Слугу народа", а его пригласили, сказав, что хотят видеть его в списке, поскольку партии нужны молодые технократы.