Уголовное производство, в рамках которого с утра пятницы, 30 августа, сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ производят следственные действия у главы правления НОТУ Зураба Аласании, в офисе НОТУ и еще у ряда лиц, касается закупки оборудования для обеспечения качественной трансляции этапов Куба мира по биатлону и Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра и материалы тендерных закупок.

Согласно этим данным, 8 апреля 2019 года "украинское ФБР" зарегистрировало уголовное производство о возможном злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) со стороны первых лиц общественного вещателя страны.

В рамках данного дела 18 июня Печерский райсуд Киева выдал ряд санкций на доступ к финансовой документации, перечислениям с казначейского счета и счетам НОТУ, а также ее контрагентов - ООО "Оникс Солюшнз", ООО "Современные Айти Технологии", ООО "Надежный магазин" и благотворительного фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидение и радиовещания в Украине" в контексте финансовых проводок с начала 2016 и вплоть до середины лета текущего года.

Вслед за этим 8 июля суд дал добро на временный доступ о перемещениях денежных средств на счетах данных структур, а также Общественного телевидения. В данном постановлении конкретизирована фабула уголовных претензий правоохранителей к вещателю.

Согласно им, все упирается в события 14 декабря 2017 года, когда между НОТУ в лице главы правления Зураба Аласании и директором ООО "ВижнХаус" Николаем Залужным был заключен договор на закупку оборудования на общую сумму в размере 15,1 млн грн. Согласно материалам следствия, техзадание на эту покупку готовил технический директор "Общественного телевидения" Юрий Бойчук, который действовал по указке директора НОТУ.

О какой конкретно закупке идет речь, можно узнать, если ознакомиться с материалами заседания тендерного комитета НОТУ от 27 ноября 2017 года.

В нем записано: студийные камеры, апгрейд матрицы Image, монтажная станция NewsCutter, мобильная монтажная станция MediaComposer и прочее оборудование общественный вещатель решил приобрести для обеспечения качественной трансляции этапа Кубка мира по биатлону и Олимпийских Игр в Пхечхане. Причем "ВижнХаус" является единственным официальным дистрибутором данной техники в Украине (ранее компания Залужного участвовала в проведении на украинской земле Евровидения-2017). В итоге, все члены тендерного комитета НОТУ одобрили контракт с поставщиком, который параллельно согласился снизить изначальную цену на свои услуги на 1%.

Напомним, в конце августа под Харьковом детективы НАБУ обыскали шикарный особняк главы лесхоза, которого раскритиковал Зеленский.

Также мы писали, что ГБР провело семь обысков на таможнях Волынской области.