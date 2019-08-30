Представители Украины намерены заключить долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщил новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом в РФ планируют заключить краткосрочный контракт с низкими обязательствами по объему транзита.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу. Его цитирует Интерфакс-Украина.

По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны. "Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

Как сообщала "Страна", на ближайший сентябрь намечены переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину. Они пройдут в формате Москва-Киев-Брюссель.

В "Нафтогазе" запустили программу "Газовый запас", по которой бытовые потребители в сентябре смогут закупить газ сразу на всю зиму. Сейчас у него фиксированная "летняя" цена - около 4,9 гривен за куб. На таких условиях можно приобрести до 25 тысяч кубов, чего, как посчитали в ведомстве Андрея Коболева, "достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства на протяжении всей зимы".

Также у Зеленского предупредили украинцев о сложной зиме. Существующие споры с компанией "Газпром" по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Олеся Медведева разбиралась, как газовый вопрос может взорвать отношения РФ, ЕС и Украины: