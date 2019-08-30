Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому сегодня, 30 августа, исполнилось 65 лет попал на видео во время, когда занимался погрузкой в автомобиль собранных на своем приусадебном участке арбузов. Любопытно, что компанию в этом деле главе государства составили только девушки.

"Один, два, три, четыре, пять...", - считает на видео Лукашенко и на каждый счет бросает девушкам увесистые арбузы. Как пишут СМИ Беларуси, президент уже не первый год выращивает их на своем приусадебном участке. В этом году он собрал около 20 тонн арбузов.

Также уточняется, что запечатленными на видео сбором и погрузкой арбузов Александр Лукашенко занялся сразу после встречи с советником президента США Джоном Болтоном, на которой обсуждались пути решения конфликта на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко отказался ехать в Варшаву из-за неприглашения туда Путина.

Также мы сообщали, что Лукашенко пригласил Зеленского приезжать в Беларусь в любое время, Зе приглашение принял.