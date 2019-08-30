Сегодня, 30 августа, обмен пленными между Украиной и Россией так и не состоялся. По крайней мере, так утверждают официальные источники в обоих странах.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна об обмене пленными между Украиной и Россией на эту минуту.

С чего все началось?

Этой ночью появилась информация, что украинцев везут в подмосковный аэропорт Остафьево. Это аэродром НКВД, был открыт в 1934 году. Сейчас принадлежит Минобороны России, является закрытой территорией. Позже эти данные не нашли подтверждения. Более того, эта информация была опровергнута как с украинской, так и с российской стороны.

СМИ пишут, что пленные уже вернулись в Украину, это правда?

Нет, это фейк. Роль в его распространении сыграл новый генпрокурор Руслан Рябошапка и перепост на его станице в соцсети о том, что "Обмен завершился. Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой..."

Сколько человек будут обменивать?

Точной цифры нет, как и списка. По данным СМИ, речь идет приблизительно о 30 гражданах с каждой стороны.

Кто в списке на обмен?

Опять-таки по словам источников СМИ, в Украину вернутся 24 моряка, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб, Сущенко, Панов. Сейчас все они якобы находятся в московских СИЗО.

Есть ли Кирилл Вышинский в списке на обмен?

На этой неделе Кирилл Вышинский вышел из СИЗО под личное обязательство. Сейчас он находится в Киеве и в обмене не участвует. Об этом сказал его адвокат. В тоже время не исключено, что он все-таки отправится на родину, но в рамках другой процедуры.

Когда произойдет обмен?

Журналисты дежурят в аэропорту Жуляны с 5 утра, и сколько еще проведут там времени неясно.

По данным пресс-секретаря СБУ, обмен состоится не сегодня. Офис президента дату не называет, Москва тоже молчит.

По неофициальной информации "Страны" обмен может состояться в один из дней, начиная с воскресенья 1 сентября.

Что тормозит обмен?

По данным "Страны" обмен действительно готовится. Это является условием для возобновления переговоров в Нормандском формате на уровне помощников (что, в свою очередь, откроет дорогу к переговорам на высшем уровне). Но дело тормозится несколькими причинами.

Первое и главное - из Киева до сих пор не поступают сигналы о готовности к политическому урегулированию по Минским соглашениям (амнистия, выборы на Донбассе, особый статус для региона). Формально это с обменом пленных никак не связано, но в Кремле хотели бы предварительно понять - готова ли новая украинская власть продвигаться по пути к миру на Донбассе.

Второе - правовые моменты. В основном они связаны с российской стороной. Так как для обмена нужно от уже осужденных украинцев прошение о помиловании, а от тех, кто еще ждет своего приговора (например, моряков) - согласие украинской стороны их судить по обвинениям, которые против них выдвигает Россия. И с тем и с другим туго. И сейчас этот вопрос решается. Есть проблемы и с украинской стороны - до сих пор еще не все люди, которые были согласованы на обмен прошли процедуру, которые позволят этот обмен осуществить (например, не все помилованы и не все выпущены из СИЗО).

Третье - есть вопросы и по самому списку. По некоторой информации, российские силовики не хотят отпускать Сенцова, который был осужден за подготовку террористического акта (Украина и сам Сенцов считают обвинение сфабрикованым). А украинские силовики не хотят отдавать России бывшего командира ПВО так называемой "ДНР" Цемаха, которого они считают ценным свидетелем по делу о сбитом Боинге.

Все последние новости по теме "Страна" публикует в материале "Слухи об обмене пленными пока не подтверждаются", он обновляется.