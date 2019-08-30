После победы голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении-2019 Нидерланды определились с городом, который примет конкурс в следующем году. Столица государства Амстердам отказалась от проведения мероприятия, а принимающим городом стал Роттердам. Об этом сообщает eurovision.tv.

Претендента на проведение международного песенного конкурса определили после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт. Среди критериев для выбора города учитывалось его место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность. "Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу и обладает необходимыми возможностями для встречи делегаций из более чем 40 стран в следующем мае. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Роттердамом над невероятным современным конкурсом песни Евровидение в большом городе в следующем году", - отметил исполнительный руководитель ЕВС Джон Ола Санд.

Музыкальный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года.

Напомним, мы публиковали полные итоги голосования национальных жюри и зрителей на Евровидении-2019.

Также "Страна" писала о том, как голландец Дункан Лоуренс с песней "Arcade" выиграл Евровидение-2019.