Генпрокуратура закрыла уголовное производство против нардепа 9 созыва и экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Об этом говорится в документе, опубликованном в соцсети бывшим сотрудником ГПУ Владимиром Скородинским, который лишился своей должности за отказ расследовать дело против коллег.

"А где герои с 2014-2019 годов которые подписывали Ренат Кузьмин и Войченко С. обвинение?

Где те герои, кто заставлял меня это делать и за отказ их преследовать уволили меня из органов прокуратуры???" - пишет на своей странице в соцсети Скородинский.

Также он заявляет, что пришло время собирать камни. "Герои!!! Уголовные дела по моим заявлениям в отношении вас не закрыты их расследование продолжается, да и ущерб государству вы не компенсировали и я вам новый нашел свяше 6 500 000 грн, живите с этой мыслью", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, Генпрокуратура добивалась ареста Рената Кузьмина, какк подозреваемого по делу о якобы завладении землей в "Пуще-Водице" и незаконном строительстве дома на этой территории.

Ранее "Страна" писала о том, что двадцать прокуроров не явились в суд, где требовали ареста нардепа Кузьмина.

Также мы сообщали, что суд обязал ГБР открыть уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ из-за разглашения данных Кузьмина.