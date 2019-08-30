В Центре общественного здоровья сообщают о смерти пятилетнего мальчика, который умер от кори. Он не был вакцинирован из-за противопоказаний и не смог побороть болезнь. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС.

В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС в очередной раз сообщает о необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующего состояния. С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек. Всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 тыс. человек.

Центр общественного здоровья призывает регионы проводить спецоперации по ликвидации вспышки кори. Для защиты от болезни все дети должны вовремя получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Важно соблюдать Календарь прививок и наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Напомним, в Украине невакцинированных детей обещали не пускать в школу и детские сады. Ранее "Страна" писала, что Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам. Также мы писали, что Киев охватила рекордная за историю Украины вспышка кори.