В четверг, 29 августа, в Чернигове до сотрясения мозга избили известного местного блогера и журналиста Игоря Страха. Нападение произошло недалеко от дома журналиста.

Двое неизвестных напали со спины и жестоко избили парня. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение Игорь связывает исключительно с профессиональной деятельностью, ведь в течение последних трех месяцев занимался журналистским расследованием относительно деятельности одного из местных политиков. Нападение на коллегу осудили в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

"Из полученной собственными источниками информации знаю номер машины, на которой приехали нападавшие. Собственно, знаю, что этот автомобиль ехал в сторону моего дома еще в семь утра, а я обычно в такое время выхожу на утреннюю физкультуру. Но вчера я вышел еще раньше и в семь меня уже не было", - сообщил в комментарии НСЖУ пострадавший журналист Игорь Стах.



Примерно в 18:00 Игорь вышел из дома на прогулку, отошел на триста метров и на него напали. "Со спины на меня набросились как минимум двое мужчин и начали бить. Все произошло настолько быстро, что не сразу понял в чем дело и что со мной происходит – тут я иду, а тут уже лежу на земле и меня бьют", - рассказывает Игорь.

Свидетели видели, что нападавших ждала машина, на которой, собственно, они и скрылись с места происшествия. Номер машины известен.



На "скорой" Игоря отвезли в больницу, где ему зашили подбородок и провели обследование на сотрясение мозга. "Когда приехала полиция и я все объяснил и сказал, что знаю номер машины нападавших, удивил ответ следователя, который заявил, мол, что номер сейчас не столь важен, зато важно выяснить точные координаты места, где меня избили. Такой подход удивляет", - отметил Игорь Страх.

Нападение журналист связывает исключительно со своей профессиональной деятельностью – в течение последних трех месяцев он занимался освещением деятельности тогда еще одного из местных кандидатов в депутаты. Свои материалы Игорь Стах обнародовал на фб-странице и на своем YouTube-канале.

"Некоторые из тех публикаций набирали более 10 тысяч просмотров, что для регионального блога является немалым показателем. Также обнародованная информация становилась основой для статей на других электронных ресурсах, - отмечает Игорь. – Перед нападением я получал многочисленные сообщения, в которых мне угрожали убийством, изнасилованием и т. п, а также в соцсетях обнародовали ложную клеветническую информацию в отношении меня. По факту этих угроз обращался и к полиции, и к киберполиции, и в прокуратуру, однако никаких результатов", - заявил он.

В Черниговской областной организации Национального союза журналистов Украины осудили нападение на члена НСЖУ Игоря Стаха и обратились к черниговской полиции с призывом оперативно провести следственные действия, установить личности нападавших и объективно расследовать это преступление.

"Несмотря на дискуссии, которые ведутся в социальных сетях, отметим, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Вместе с тем призываем представителей СМИ Черниговщины к единству и профессиональной солидарности", - говорится в сообщении на фб-странице Черниговской областной организации Национального союза журналистов Украины.

Игорь Страх. Фото: facebook.com/Sergiy Tomilenko

Как сообщала "Страна", за нападение на журналистов "112 Украина" объявлено подозрение. Инцидент произошел, когда они снимали массовую вырубку лесов в Харьковской области.

Напомним, что международный совет "112 Украина" потребовал от Зеленского вмешаться в ситуацию с атакой на канал.