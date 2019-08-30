Известный французский актер Мишель Омон, снявшийся в фильмах "Невезучие" и "Игрушка", скончался 28 августа. Ему было 82 года. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на слова дочери актера и его представителя.

О причинах смерти 82-летнего артиста не сообщается.

Мишель Омон был трехкратным номинантом на премию "Сезар" и является обладателем ордена "За заслуги". Он родился 15 октября 1936 года в Париже. Учился в Парижской консерватории драматического искусства. С середины 1970-х годов стал одним из ведущих комедийных актеров французского кино, несмотря на то что исполнял, главным образом, роли второго плана. Тридцать лет работал на сцене Комеди Франсез, где сыграл все главные роли классического репертуара. В спектакле "Скупой, или Школа лжи" по пьесе Жан-Батиста Мольера он сыграл более 200 раз.

Он также известен по ролям в фильмах "Игрушка", "Папаши", "Невезучие", "Дублер" и сериале "Граф Монте-Кристо".

Кадр из фильма "Игрушка" Фото: twitter.com/tbarnaud

Фото: twitter.com/tbarnaud

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