Основатель британского издания расследований Bellingcat Элиот Хиггинс допускает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского Boeing в обмен на освобождение украинцев-политзаключенных. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Поговаривают, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем по делу MH17, передают России в обмен на задержанных Россией украинцев. Довольно бесхребетное соглашение украинских властей, которое повлияет на судебное дело MH17", - написал Элиот Хиггинс.

Фото: twitter.com

Напомним, в конце июня украинские спецслужбы провели секретную спецоперацию по аресту и вывозу с территории т.н. "ДНР" бывшего командира расчета ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, которого считают ценным свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малазийском лайнере. Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации".

Также мы сообщали, что т.н. "ДНР" включила в список для обмена пленными Цемаха, которого в Украине считают ценным свидетелем.