Вчера, 29 августа, в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. А в киевском Champion Hall за церемонией наблюдали игроки и тренерский штаб ФК Шахтер. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Эмоции в этот вечер были самыми разными: если попадание в группу к Манчестер Сити (третий сезон кряду) вызвало скорее разочарование, то доставшееся из третьей корзины загребское Динамо было воспринято позитивно, а предстоящее противостояние с итальянской Аталантой стало самым обсуждаемым.

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", первую домашнюю игру "горняки" проведут против Манчестер Сити. Она состоится 18 сентября. Уже известно расписание и других встреч группового этапа.

Напомним состав всех групп турнира.