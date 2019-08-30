Скарлетт Йоханссон вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля одна и с заплаканными глазами
Голливудская актриса и звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон обеспокоила своих поклонников после того, как появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами. Об этом сообщает People.
Как отмечается, 34-летняя актриса выглядела гораздо старше своих лет. Также она прошлась по красной дорожке в одиночку, без своего жениха комика Колина Жоста.
Поклонники Йоханссон сразу забеспокоились, все ли хорошо у нее в личной жизни и со здоровьем. Другие же просто свалили неудачный внешний вид актрисы на плохой макияж и неподходящее ее фигуре платье.
Фото: people.com
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