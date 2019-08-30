Голливудская актриса и звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон обеспокоила своих поклонников после того, как появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами. Об этом сообщает People.

Как отмечается, 34-летняя актриса выглядела гораздо старше своих лет. Также она прошлась по красной дорожке в одиночку, без своего жениха комика Колина Жоста.

Поклонники Йоханссон сразу забеспокоились, все ли хорошо у нее в личной жизни и со здоровьем. Другие же просто свалили неудачный внешний вид актрисы на плохой макияж и неподходящее ее фигуре платье.

Фото: people.com

Ранее "Страна" писала о том, что звезда "Мстителей" Скарлетт Йохансон выйдет замуж в третий раз.

Также мы сообщали, что звездные актрисы "Игры престолов" отправились в совместный отпуск.