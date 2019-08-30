Во вторник, 3 cентября, в 10:00 на "Интере" стартует новое ток-шоу о качестве жизни - "Полезная программа". Вместе с профессиональными экспертами и украинскими знаменитостями зрители научатся правильно выбирать продукты, экономить семейный бюджет и беречь свое здоровье.

Накануне премьеры звездные эксперты поделились впечатлениями о проекте и рассказали о том, что нового узнали во время съемок "Полезной программы".

Ольга Сумская, актриса:

"Программа полезных советов - это мой любимый формат. Мне очень понравились доброжелательная атмосфера в студии и грамотный подход к вопросам выбора товаров. Мы узнали много нового от экспертов, делились своим опытом и даже дегустировали продукты во время программы. Например, оказалось, что найти в магазинах настоящее сливочное масло практически невозможно. Большинство производителей делают его из восстановленного сухого молока, а не из натурального. А ведь я помню вкус деревенского продукта! В детстве бабушка доверяла мне взбивать венчиком сливки. Полдня усердной работы - и получалось нежное ароматное масло, которое можно было намазать на свежеиспеченный хлеб и посыпать сверху сахаром. До сих пор вкуснее десерта я не пробовала! Поэтому мой вывод прост: смотрите "Полезную программу" и учитесь отличать качественные продукты от низкосортных. А еще - учитесь готовить, потому что домашняя пища - залог хорошего здоровья, и не только. Очаровать свою вторую половинку женщина может не только красотой, но и вкусным борщом. К красоте мужчины быстро привыкают. Со временем им хочется уюта, вкусной еды, ласкового обхождения. И мы, женщины, можем им все это подарить".

Виталий Борисюк, актер:

"Полезная программа" - действительно очень полезна для потребителей, ведь ее цель - забота о здоровье каждого украинца. Как избежать обмана и следить за правильным питанием? Что сделать, чтобы покупки были в радость, а не стали проблемой? Такие простые и важные вопросы звучат в ток-шоу. В нем раскрываются нюансы, о которых многие даже не подозревают. Теперь буду знать, какие опасности могут быть скрыты в курице-гриль, если нарушены условия и сроки ее хранения. Червяки внутри мяса меня просто шокировали. Поэтому мой главный совет - обходить стороной стихийные рынки и покупать только самые свежие и качественные продукты. Это сохранит ваше здоровье".

Татьяна Шелига, актриса:

"Во время съемок "Полезной программы" мы говорили о важных вещах. Например, о хлебе. А ведь он - всему голова. Не знаю, поменяю ли свои вкусовые привычки в 70 лет, но я узнала больше новых нюансов о белом хлебе. В частности, меня интересовал вопрос, от какого хлеба не полнеют? И я получила на него экспертный ответ: хлеб из пророщенных зерен пшеницы - самый полезный для организма. В нем сохраняются практически все вещества, содержащиеся в цельном зерне, поэтому такой хлеб - отличный источник пищевых волокон и медленных углеводов, позволяет сохранить чувство сытости в течение дня, очищает от шлаков. От него не поправляются, им насыщаются, и он подходит людям со слабым здоровьем. При этом он очень вкусный. Так що - смачного вам усiм, люди!".

Ярослава Руденко, певица:

"Уверена, выпуск о сахаре будет интересен всем зрителям, ведь сахар присутствует в большинстве готовых блюд, которые мы употребляем. Я восемь лет назад от него отказалась в пользу меда, даже открыла пасеку на Полтавщине. Однако не все так однозначно. По мнению экспертов "Полезной программы", полностью отказываться от сахара не обязательно. Сахар можно использовать в косметических целях для скрабирования, пилинга, шугаринга. Знаете ли вы, что он является отличным средством для отшелушивания мертвых клеток кожи? Сахар улучшает кровообращение и запускает процессы самоомоложения. Косметологи утверждают, что маски на основе сахара - быстрый и безопасный способ предупредить возрастные изменения кожи. Моносахарид, основное вещество в составе сахара, обладает свойством разглаживать мелкие морщины и улучшать цвет лица, а гликолевая кислота стимулирует выработку коллагена и эластина, делая кожу подтянутой и упругой. А значит, молодой и красивой".

Солоха, певица:

"Полезная программа" несет людям пользу! В этом ток-шоу зрители могут услышать максимум информации об интересующих их продуктах. И сделать выводы. Я, например, раньше не знала, что темные пятна на поверхности дыни могут быть вызваны дынной мухой. Думала, это простые повреждения при транспортировке. Помню, как в детстве бабушка всегда вырезала испорченные части плода, а остальное подавала на стол. Теперь понимаю, что такую поврежденную дыню есть нельзя, так как в ней заводится плесень. Также во время ток-шоу узнала, что семечки дыни очень полезны для здоровья и мужской силы. При этом жарить семечки не рекомендуется, чтобы не потерять их полезные свойства. Самый простой рецепт - высушить семена и употреблять их сырыми по утрам".

Кристина Шишпор, прима-балерина:

В "Полезной программе" я узнала много интересного о йогуртах, которые очень люблю. Ежедневно употребляя тот или иной продукт, многие люди не вникают в его состав, качества и свойства. А зря. Теперь я знаю, что диетологи не рекомендуют завтракать одним йогуртом или кисломолочными продуктами. Есть их, конечно, можно, но совершенно бессмысленно, потому что при потреблении йогурта натощак соляная кислота, находящаяся в желудке, "убивает" все молочнокислые бактерии. Польза от такой продукции по утрам минимальна. Лучше есть йогурт спустя два часа после еды либо перед сном".

Светлана Вольнова, телеведущая и актриса:

"Темой одного из первых выпусков "Полезной программы" стали арбузы, и некоторые факты меня поразили. Например, что Китай - крупнейший производитель арбузов во всем мире. Китайцы едят арбуз на завтрак, обед и ужин, чтобы уменьшить вредное влияние соленой и острой пищи. Поэтому арбузы там не редкость даже в январе. Они продаются везде и всюду вместо мочегонных средств. Также во время ток-шоу диетолог Александр Кущ развенчал миф об эффективности популярной арбузной диеты, на которой многие пытаются похудеть. И я не исключение. Оказалось, арбуз обладает высоким гликемическим индексом. Он приводит к повышенному выбросу инсулина, который, в свою очередь, превращает углеводы в жировую ткань. Соответственно, никакого похудения на такой диете не будет. Просто идет потеря лишней воды. И потом, возвращаясь к нормальному питанию, мы быстро набираем свои килограммы обратно".

Еще больше полезной информации, советов и рекомендаций, которые важно знать, чтобы улучшить качество жизни, - в ток-шоу "Полезная программа". Смотрите шоу со вторника по пятницу в 10:00 на телеканале "Интер".