Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью телеканалу NTV, что иранский танкер идет не в Турцию, а направляется в Ливан.

Напомним, всю нефть с танкера Adrian Darya продали. Однако имя покупателем нефти не сообщается. По данным сайта о морских перевозках Refinitiv Eikon, танкер сменил порт назначения с греческого порта Каламата на турецкий Мерсин, но перестал регистрироваться, как направляющийся в Турцию. Владелец судна примет решение о следующем пункте назначения танкера.

Ранее стало известно, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya 1. Судно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

Также известно, что Гибралтар отказал США в задержании иранского нефтяного танкера.