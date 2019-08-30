Председатель Службы внешней разведки Владислав Бухарев подал электронную декларацию о доходах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Председатель Службы внешней разведки Украины (СВР) Бухарев подал свою декларацию, чем размазал хитромудрое руководство СБУ. Напомню, что Баканов (новый глава СБУ - Ред.) продолжает практику предшественников прятать декларации руководящего состава. Напомню, что противно оправдываются они тем, что ведут оперативную работу. Прямо Баканов лично оперативную работу ведет", - написал Шабунин.

Фото: facebook.com

Напомним, в 2016 году стало известно, что СБУ засекретила декларации о доходах всех своих сотрудников.

Уточняим, что экс-нардеп от "Батькивщины" Бухарев возглавляет Службу внешней разведки с июня. 29 августа Верховная Рада назначила Баканова полноценным главой Службы безопасности Украины.

Также мы сообщали, что Баканов дал понять, что не хочет ликвидировать в СБУ "Главк К".