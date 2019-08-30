Американская кинокомпания Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

В трейлере рассказывается о новой героине Грейс, которую сыграла Маккензи Дэвис. Она является наполовину киборгом и называет себя "усовершенствованным человеком". Вместе с Сарой Коннор она пытается защитить девушку по имени Даниелла, на которую охотится новая модель Терминатора из жидкого металла.



Режиссер картины - Тим Миллер ("Дэдпул"), одним из продюсеров и авторов сценария выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые два фильма о Терминаторе. Ранее Кэмерон сообщил, что "Терминатор: Темные судьбы" является прямым продолжением картины "Терминатор 2: Судный день". Новый фильм не будет связан сюжетно с частями франшизы, которые выходили после "Судного дня", и сериалом "Терминатор: Битва за будущее".

Арнольд Шварценеггер вернулся к роли Терминатора, а Сару и Джона Конноров вновь сыграли Линда Хэмилтон и Эдвард Ферлонг. Премьера в Украине - 31 октября 2019 года.

Как сообщала "Страна", 30 июля легендарный культурист, актер, политик и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценегер отметил день рождения. Ему исполнилось 72 года.

Ранее в сети появилось первое видео со съемочной площадки Терминатора - 6.