Директор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский находится в Киеве и ни в каком обмене не участвовал. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский, передают "Украинские новости".

"Он в Украине и никуда не уезжал", - сказал он.

Адвокат отметил, что ни в каком обмене его клиент ни принимал участие. Также он сообщил, что загранпаспорт Вышинскому еще не вернули, но защита занимается этим вопросом.

Как сообщала "Страна", слухи об обмене удерживаемыми лицами пока не подтверждаются.

Напомним, что ранее Вышинский отметил, что Порошенко поплатился за его арест. "Президенту он стоила его места, я так считаю, в том числе, ну а мне он стоила больше года содержания в тюрьме", - сказал журналист.