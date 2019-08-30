Правительство Китая отклонило предложение администрации Гонконга отозвать законопроект об экстрадиции, и дало указание не уступать ни по одному из других требований протестующих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, имеющих непосредственное отношение к этому вопросу.

Источники пожелали остаться анонимными.

Тем временем в Гонконге продолжаются ожесточенные протесты на улицах. Демонстранты забрасывают полицейских камнями в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Недовольства среди населения начались в начале июня. Участники беспорядков, одетые в черное, разбили тогда стеклянные элементы парламента Гонконга и начали срывать металлические элементы отделки.

Накануне, 25 августа, полицейские Гонконга подтвердили арест 19 мужчин и 10 женщин.Также мы рассказывали, что в Гонконге на демонстрации против властей насчитали почти 2 миллиона участников. А Китай стянул военную технику к границе с Гонконгом. Кроме того, полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.

Сегодня, 30 августа, гонконгского активиста Джошуа Вонга арестовали по подозрению в организации незаконных акций протеста, поскольку власти усиливают меры по борьбе с беспорядками, которые ввергли город в его крупнейший политический кризис за более чем два десятилетия.