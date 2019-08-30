Двум работникам коммунального предприятия в Дрогобыче Львовской области объявили о подозрении в служебной халатности из-за обвала части жилого дома. Меру пресечения им будут избирать в пятницу, 30 августа. В прокуратуре будут настаивать на аресте. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Вчера сообщили о подозрении двум должностным лицам коммунального предприятия Дрогобычского городского совета по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - сказали в пресс-службе.

Также там сообщили, что сегодня будут избирать меру пресечения в Дрогобычском районном суде Львовской области.

"Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Время заседания пока не известно, ориентировочно после обеда", - добавили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", в Дрогобыче завершились работы по разбору завалов рухнувшей многоэтажки. Спасены 7 человек, в том числе 5 детей. Также сообщалось о живом котике.

Напомним, что после трагедии в Дрогобыче Зеленский обяжет новое правительство провести аудит всех жилых домов.