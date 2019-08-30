Сегодня, 30 августа, в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника Первомайского отделения полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП.

Предварительно установлено, что начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части транспортного средства. В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander.

На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Открыто уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Фото: dp.npu.gov.ua

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