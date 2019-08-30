Олег Сенцов и Роман Сущенко вместе с другими пленными уже прилетели в Украину. В частности, самолет с участниками обменного процесса прибыл на военный аэродром. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник.

"Они прилетели в Украину еще в 05.00, 30 августа. Самолет летел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где именно, не скажу", - сообщил источник. Точно также, по словам собеседника, и удерживаемые в Украине граждане РФ в час ночи вылетели в Россию. Они уже находятся там.

Отсутствие официальной информации о состоявшемся обмене собеседник объяснил так: "Поймите, не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в чувство", – говорит собеседник.

По его словам, в Украину прилетели все. Это 24 моряка, а также Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет. "Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли на Вышинского немного по другой процедуре", - пояснил он.

Задержка с обменом вызвана оформлением документов пленникам. "Не у всех были даже паспорта, нужно было их выдавать. Но сроки, можно сказать, выдержаны", - считает источник.

Напомним, аналогичные причины в задержке официальной информации об обмене назвали "Стране" и российские пранкеры.

Также стало известно, что официальной встречи пленных в аэропорту Киева не будет, пленных сразу повезут в больницу.