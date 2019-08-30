Адвокаты задержанных в Керченском проливе украинских моряков не дают комментарии о вероятном обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в интересах самих обмениваемых. Они ждут подтверждения информации об обмене.

Об этом говорится в пятницу, 30 августа, на fb-странице "Защита военнопленных украинских моряков" от лица Николая Полозова, который является одним из их адвокатов.

Отмечается, что официальный комментарий будет представлен тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинских моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных", - говорится в опубликованном сообщении.

Также отмечается, что защитники "не комментируют слухи, предположения и явно подложную информацию".

Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Как сообщала "Страна", секретарь СНБО Данилюк прибыл в киевский аэропорт "Жуляны" и заявил, что надеется на обмен пленными уже сегодня.

Пранкер "Лексус" рассказал "Стране" о сложностях обмена пленными.

Отметим, что родители украинского моряка повернули домой, не доехав до столицы после сообщений СМИ.