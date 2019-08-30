Сегодня, 30 августа, на фоне слухов об обмене пленными между Украиной и Россией и в ожидании военных самолетов в аэропорту "Киев" журналисты "Страны" поинтересовались у российского пранкера Лексуса (Алексей Столяров), какой им представляется данная ситуация и что известно о точном времени, когда произойдет обмен.

По словам Столярова, ситуация на сегодняшний момент достаточно запутанная. "Сейчас в России по теме обмена информационный вакуум. Никто даже не знает, где сейчас находятся участники возможного обмена. Позавчера появилась информация о том, что Сенцова привезли в московское СИЗО. Впрочем, даже самые информированным телеграмм-каналы, которые получают информацию от силовиков, пока не знают, когда точно произойдёт обмен и в какой форме", - говорит пранкер.

По словам нашего собеседника, нет и официальной информации.

"Важно отметить, что любые действия такого рода имеют свои правовые нормы и не проходят просто так. Если вы помните, летчица и бывший нардеп Надежда Савченко, чтобы пойти на обмен признала себя виновной. Суд вынес по ней решение, и, насколько я знаю, она просила Путина о помиловании. Затем Путин встретился с вдовами убитых журналистов, которые сказали, что не возражают против помилования. После этого был подписан документ, и Савченко обменяли", - поясняет Столяров сложность в истории с обменом пленных.

Однако тут же сообщает, что в деле украинских моряков все немного проще. Остается неясным только процессуальный статус людей, которые будут теоретически участвовать в процедуре обмена, причем статус в обоих государствах.

"При этом моряки никого не убивали, потому здесь проще. Огромную роль в этой истории играет и дело Вышинского. Менять гражданина Украины на гражданина Украины никак нельзя. Потому, я уверен, что договоренности в том и заключались, что его отпускают под личное обязательство, и это делает возможным дальнейший обмен", - рассказала "Стране" российский пранкер Лексус.

Напомним, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского сегодняшнее освобождение не подтвердили и назвали ситуацию информационным хаосом и дезинформацией. Адвокат россиян Валентин Рыбин также заявил, что самолет с украинскими моряками из России не вылетал и обмена сегодня не будет.