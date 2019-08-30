К 10:50 пятницы, 30 августа, ситуация с обменом удерживаемыми лицами остается запутанной. По неофициальным данным, процесс идет частями и малыми группами. Об этом сообщает Telegram-канал.

Также сообщается, что за россиянами в Украину должен прилететь один из бортов №1 президента России.

"Сложности возникли с появлением в последний момент одного отказника. Сейчас оперативно решается эта проблема, убеждают. Источник говорит, что большинство украинцев, попавших на обмен, уже доставлены в Жуляны", - сообщает "ВЧК ОГПУ".

Также по данным "Радио Свобода", обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, возможно, будет отложен до следующей недели.

Мы собираем информацию вокруг происходящего с обменом удерживаемыми лицами в обновляемом репортаже. Также "Страна" разбиралась, почему он оказался на грани срыва.

Как сообщала "Страна", в киевский аэропорт Жуляны утром пятницы, 30 августа, лично прибыл секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Туда же перед этим прилетели несколько военно-транспортных самолетов.