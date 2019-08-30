Новоназначенный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не планировал идти во власть, а хотел развивать стартап в Великобритании. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни. Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке... Да и я сам, если честно, в шоке", - написал Дубилет. По словам министра, в ближайшее время он планировал развивать проекты monobank, Smartass (спортивный клуб и ресторан, - Ред.) и Koto (мобильный банкинг в Великобритании, - Ред.).

"Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога (стартап-компания, капитализация которой достигает 1 млрд долларов в течение 5 лет, - Ред.)", - заявил Дубилет.

Бывший член правления "Приватбанка" уверяет, что в составе нового правительства "сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок".

"А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - написал Дубилет.

Фото: facebook.com/dubilet

Ранее Дубилет сообщал, что примет участие в проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям. Он также заявлял, что НБУ целенаправленно уничтожал "Приватбанк".

Как сообщала "Страна", 29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука. Его команда внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов.