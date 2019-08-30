В пятницу 30 августа появились слухи, о том, что уже сегодня состоится обмен пленными между Украиной и Россией и украинские граждане вернутся в Киев. Однако ожидаемая новость оказалась дезинформацией. Переговоры действительно ведутся, но 30 августа обмен не состоится. Мы разбирались, что произошло сегодня.

Что происходило накануне

Слухи о сегодняшнем обмене пленными подогревались последние полторы недели. Об этом заговорили после встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном 22 августа и накануне саммита "большой семерки", где рассматривался вопрос о возвращении туда России.

О предстоящем обмене в интервью заявил директор российского центра политической коньюнктуры Алексей Чеснаков. "Возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже", - заявил политолог из когорты советника Путина Владислава Суркова.

После этого такая информация появилась в российских СМИ, частично ее подтвердили и украинские правозащитники. В конце августа во время отпуска в Киев на день приезжала российский омбудсмен. О том, что обмен пленными не за горами заявил и президент Владимир Зеленский, не называя конкретной даты. При этом появилась и информация, что анонсированный масштабный обмен пленными переносится, а переговорный процесс оказался под угрозой срыва.

Сообщения об обмене 30 августа

Тем не менее все были в ожидании обмена и в ночь на 30 августа для масштабной раскрутки информации, которая не подтвердилась, хватило нескольких сообщений в соцсетях. Сначала поздно ночью в Twitter экс-депутат Госумы Илья Пономарев появилось сообщение: "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!" Дополнительной информации Пономарев не предоставил.

Практически одновременно с этим появились сообщения в российских Телеграм-каналах "База" и "Незыгарь". "Сообщается, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево", — говорилось в сообщении.

Некоторые СМИ подали информацию об обмене, как уже о происходящем процессе.

Видимо, прочитав это, сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook написала об обмене, как о произошедшем факте. Ее пост репостнул новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Это восприняли, как подтверждение информации официальным лицом и "снежный ком" разросся.

В аэропорт "Жуляны" в Киеве приехали журналисты. Там заметили даже секретаря СНБО Александра Данилюка, который отказался от комментариев. "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал секретарь СНБО. На уточняющий вопрос, состоится ли обмен сегодня, он ответил "Надеемся".

Офис президента, СБУ и адвокат опровергают

Утром 30 августа в Офисе президента заявили, что новость о состоявшемся обмене не соответствует действительности и назвали ее дезинформацией.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылками на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - заявили у Зеленского.

А пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская призвала прессу успокоиться и подтвердила, что переговоры все еще продолжаются.

Адвокат россиян Валентин Рыбин также заявил, что самолет с украинскими моряками из России не вылетал. "По состоянию на утро девять часов никто никуда не летит. Все граждане Российской федерации, а также граждане Украины находятся, кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал" - сказал Рыбин.

Прогнозы

Все источники, которые опровергли информацию о сегодняшнем обмене, подчеркивают, что переговорный процесс продолжается. Об этом заявили в СБУ и у президента. У Зеленского пообещали сообщить официально, когда "процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц завершится ".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что обмен сегодня не состоится, его окончательная дата пока не определена. "Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет" - сказала она журналистам, комментируя информацию, что обмен может произойти с минуты на минуту в киевском аэропорту "Жуляны".

Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что обмен может состояться 3 сентября. По его словам, с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Россисс. Среди них: Максим Одинцов, Александр Баранов, Евгений Мефедов, Игорь Кимаковский и Руслан Беджиев. Они проходят обвиняемыми по разным уголовным производствам.

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы украинца Николая Карпюка, осужденного в России, заявил, что вопрос обмена может решиться в течение дня. "Надо немного набраться терпения. В течение дня все должно проясниться и решиться", - сказал он без конкретных деталей.

Как рассказал "Стране" российский пранкер Лексус (Алексей Столяров), ситуация на сегодняшний момент достаточно запутанная. "Сейчас в России по теме обмена информационный вакуум. Никто даже не знает, где сейчас находятся участники возможного обмена. Позавчера появилась информация о том, что Сенцова привезли в московское СИЗО. Впрочем, даже самые информированным телеграмм-каналы, которые получают информацию от силовиков, пока не знают, когда точно произойдёт обмен и в какой форме", - говорит пранкер.

По словам нашего собеседника, нет и официальной информации.

"Важно отметить, что любые действия такого рода имеют свои правовые нормы и не проходят просто так. Если вы помните, летчица и бывший нардеп Надежда Савченко, чтобы пойти на обмен признала себя виновной. Суд вынес по ней решение, и, насколько я знаю, она просила Путина о помиловании. Затем Путин встретился с вдовами убитых журналистов, которые сказали, что не возражают против помилования. После этого был подписан документ, и Савченко обменяли", - поясняет Столяров сложность в истории с обменом пленных.

Однако тут же сообщает, что в деле украинских моряков все немного проще. Остается неясным только процессуальный статус людей, которые будут теоретически участвовать в процедуре обмена, причем статус в обоих государствах.

"При этом моряки никого не убивали, потому здесь проще. Огромную роль в этой истории играет и дело Вышинского. Менять гражданина Украины на гражданина Украины никак нельзя. Потому, я уверен, что договоренности в том и заключались, что его отпускают под личное обязательство, и это делает возможным дальнейший обмен", - рассказал "Стране" российский пранкер Лексус.

Что тормозит процесс обмена пленными

По данным "Страны" обмен действительно готовится. Это является условием для возобновления перегоров в Нормандском формате на уровне помощников. Но тормозится несколькими причинами.

Первое и главное - из Киева до сих пор не поступают сигналы о готовности к Минскому политическому процессу (амнистия, выборы на Донбассе, особый статус для региона). Формально это с обменом пленных никак не связано, но в Кремле хотели бы предварительно понять - готова ли новая украинская власть продвигаться по миру на Донбассе.

Второе - правовые моменты. В основном они связаны с российской стороной. Так как для обмена нужно от уже осужденных украинцев прошение о помиловании, а от тех, кто еще ждет своего приговора (например, моряков) - согласие украинской стороны их судить по обвинениям, которые против них выдвигает Россия. И с тем и с другим туго. И сейчас этот вопрос решается. Есть проблемы и с украинской стороны - до сих пор еще не все люди, которые были согласованы на обмен прошли процедуру, которые позволят этот обмен осуществить (например, не все помилованы и не все выпущены из СИЗО).

Третье - есть вопросы и по самому списку. По некоторой информации, российские силовики не хотят отпускать Сенцова, который был осужден за подготовку террористического акта (Украина и сам Сенцов считают обвинение сфабрикованым). А украинские силовики не хотят отдавать России бывшего командира ПВО так называемой "ДНР" Цемаха, которого они считают ценным свидетелем по делу о сбитом Боинге.

Именно эти вопросы сейчас и обсуждаются.

Напомним, что мы следим за сегодняшней ситуацией в нашем онлайне.