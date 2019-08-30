Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что будут комментировать обмен пленными между РФ и Украиной только тогда, когда он завершится. Об этом он сказал в киевском аэропорту "Жуляны", где ранее приземлились несколько военных самолетов.

Также Данилюк добавил, что надеется на обмен. Об этом сообщает "Громадське".

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - отметил он.

Отметим, что родные одного из украинских военных моряков поверили информации о том, что сегодня, 30 августа, Украина и Россия обменяют пленных и их родные вернутся домой. Они сначала выехали в Киев, а когда узнали, что сообщение не подтвердилось, развернулись домой.

Мы ведем обновляемый репортаж о событиях вокруг готовящегося обмена удерживаемых лиц.