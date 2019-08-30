Сегодня, 30 августа, в помещениях телекомпании НОТУ (Общественный вещатель - Ред.) Зураба Аласании проходит обыск.

Глава НСТУ Зураб Аласания подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит обыск, ищут документы и флешки. Он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске, но это связано с деятельностью НОТУ. "Пока все проходит мирно и спокойно", - добавил Аласания.

В сообщении пресс-службы ГБР в Facebook отмечается, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

Фото: Госбюро расследований/facebook.com

Ранее в интервью "Стране" Аласания высказался об украинском телеканале для "борьбы за умы". Идею команды Зеленского о создании всемирного международного украинского телеканала, который усилил бы позицию Украину в информационной борьбы, Аласания назвал странной и заявил, что на ее реализацию понадобятся миллиарды долларов.

Глава Общественного вещателя добавил, что внештатный советник Зеленского по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский, который недавно встречался с украинскими медийщиками и обсуждал проблемы в медиа, говорил о намерениях применять по отношению к российской информационной войне несимметричные действия.