Вчера, 29 августа, в городе Дрогобыч Львовской области, где два дня тому назад произошел обвал подъезда жилого дома, завершились работы по разбору завалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 августа в 18:00 в г. Дрогобыч Львовской области в полном объеме завершены работы по разбору завала строительных конструкций. В целом, в ходе поисково-спасательных работ силами ГСЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей", - уточнили спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/MNS GOV.UA

Как сообщала "Страна", после трагедии в Дрогобыче Зеленский обяжет новое правительство провести аудит всех жилых домов. Президент отметил, что версий трагедии на данный момент две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. По его словам, невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая жилые дома.

Отметим, что из-под завалов взорвавшегося дома в Дрогобыче позвонил ребенок и попросил о помощи.