Родные одного из украинских военных моряков поверили информации о том, что сегодня, 30 августа, Украина и Россия обменяют пленных и их родные вернутся домой. Они сначала выехали в Киев, а когда узнали, что сообщение не подтвердилось, развернулись домой. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Мы просто поддались эмоциям и рванули на Киев. Нам сказали в офисе украинского омбудсмена и, не только там, ждать официального звонка", - пояснил отец одного из моряков.

Ранее родные удерживаемых в России моряков сообщили об их прилете в Украину. Однако официального подтверждения данной информации так и не последовало. Также сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генпрокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты. Хотя адвокат Рыбин заявил, что никакой самолет с пленными украинцами из России не вылетал.

Напомним, "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.