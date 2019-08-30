Представители правительств Украины, США и Польши в субботу, 31 августа, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе", - сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Сообщается также, что делегации Польши и США обсудят в Варшаве "прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры".

Как сообщала "Страна", Польша собралась поставлять американский сжиженный газ в Украину. Первая такая договоренность уже достигнута с Энергетической компанией Украины. В ноябре 2019 года танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

Ранее "Страна" также писала, зачем "Нафтогаз" распродает газ по бросовым ценам, и реально ли запастись им на всю зиму.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону о транзите газа, Нормандском формате и Ближнем Востоке.