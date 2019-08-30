Ситуация с обменом пленными между Россией и Украиной остается сложной и противоречивой. Вопрос с обменом может решиться в течение дня 30 августа. Об этом передает Telegram-канале "Незигарь" со ссылкой на адвоката.

В сообщении об этом также было прикреплено видео с приземляющимся самолетом в аэропорту "Киев", на борту которого могут быть наши моряки.

Также со ссылкой на адвоката Рыбина сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский пока не помиловал нужных лиц, что требуется для проведения обмена.

В аэропорт уже прибыли родственники украинских пленных. Также сообщают, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром "Остафьево".

Мы собираем информацию вокруг обмена удерживаемыми лицами в обновляемом репортаже.