Из России в Киев пока никакой самолет с удерживаемыми лицами не вылетал. Об этом заявил утром в пятницу, 30 августа, адвокат Валентин Рыбин. Видео опубликовано на его fb-странице.

"По состоянию на 09:00 я в Полтаве по дороге в Днепропетровск. Никто никуда не летит, все граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, кто в местах предварительного заключения, или отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал", - заявил Рыбин.

При этом в Офисе президента заявили, что процесс обмена продолжается, данные о его завершении не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Пресс-секретарь Луценко заявила о "35 на 35".

Видео: facebook.com/valadvocat

Мы собираем информацию вокруг обмена удерживаемыми лицами в обновляемом репортаже.

Напомним, что в России прояснили ситуацию с обменом пленными: необходимо оформить все документы.