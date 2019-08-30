В Голосеевском суде Киева утвердили соглашение о признании вины между Станиславом Ежовым, бывшим переводчиком премьер-министра Владимира Гройсмана и прокурором. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 22 августа. Ранее он был отпущен судом.

Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне нового судебного заседания. По соглашению, тот безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и изобличающие показания суда в отношении соучастников преступления.

Обвиняемый обязался не изменять свои показания, которые им даны во время судебного рассмотрения, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления.

Стороны согласовали для него наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

Но до вступления приговора в законную силу он остается под мерой пресечения. После решения Конституционного суда о возможности назначения альтернативных мер пресечения обвиняемым в государственной измене Голосеевский суд 3 июля изменил Ежову содержание под стражей на домашний арест. А после вынесения приговора суд счел возможным назначить обвиняемому меру в виде личного обязательства.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. Также с обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.

По приговору суда, Ежов, находясь на должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины и переводчика с иностранного языка во время встреч премьера Гройсмана, по мотивам несогласия с политикой властей Украины и облегчения своего выезда на постоянное место жительства в Россию и ускорения получения гражданства РФ, с 16 июня по 20 декабря 2017 года, пересылал на электронную почту пользователя Елена Прекрасная информацию в сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины. Отдельные сведения не подлежали огласке и стали ему известны во время работы в правительстве. Ежов вроде бы действовал по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом из российской разведки.

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