Между Украиной и Россией еще не начался обмен удерживаемыми лицами, но он начнется через некоторое время. Требуется оформить все необходимые документы. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Кремле.

Также источник назвал не соответствующими действительности сообщения в ряде Telegram-каналов о начале обмена и о том, что колонна с украинскими заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево".

В Офисе Зеленского также опровергли информацию о завершении процесса обмена и заявили, что переговоры еще продолжаются.

Ранее утром 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка написал в фейсбуке, что обмен пленными начался и что "моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой". Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в пять утра.

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