В футбольном клубе Реал выразили соболезнования бывшему главному тренеру Барселоны и сборной Испании Луису Энрике в связи со смертью его девятилетней дочери. Об этом передает пресс-служба клуба в Twitter.

"Реал разделает боль Луиса Энрике и его семьи в связи с кончиной дочери. Клуб хочет выразить свои глубокие соболезнования в эти трудные времена", - говорится в соболезновании.

Фото: Twitter

В течение последних пяти месяцев дочь специалиста боролась с остеогенной саркомой. Из-за болезни ребенка Энрике ушел в отставку с поста главного тренера сборной Испании.

"Мы будем очень по тебе скучать, но будем помнить тебя каждый день нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь звездой, которая ведет нашу семью. Покойся с миром", - написал Луис Энрике после смерти дочери.

Как сообщала "Страна", Реал может предложить Неймару 200 млн евро за пятилетний контракт. Он восстановился после травмы лодыжки.

Напомним все результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.