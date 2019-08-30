К пятнице, 30 августа, процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Об этом говорится в телеграм-канале Офиса президента.

"Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - отмечается в сообщении.

Мы разбирались, почему обмен пленными оказался на грани срыва.

Как сообщала "Страна", на фоне запутанной истории с обменом пленными между Россией и Украиной сообщили, что официальной встречи пленных украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Киев" может не быть, их сразу отвезут в больницу.

Отметим, что по данным адвоката, россияне, которых планируют обменять на пленных украинцев все еще в СИЗО.

"Страна" следит за ходом обмена в режиме онлайн.