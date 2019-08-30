В Харьковской области на пункте пропуска на российско-украинской границы Гоптовка пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. Ее предпринял гражданин России, 26-летний мужчина направлялся в Украину на автомобиле Ford.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Мужчина, услышав это, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска", - говорится в опубликованном сообщении.

Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину. Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", убегая от пограничников, контрабандисты бросили тысячи пачек сигарет у румынской границы. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда был осуществлен один предупредительный выстрел вверх.

Отметим, что в Киеве спортсмены попытались вырвать у националистов антироссийский плакат.

Напомним, что пограничники сообщили, куда звонить при вымогательстве в пунктах пропуска на Донбассе.